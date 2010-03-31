Медведєв називає теракти в Москві і Дагестані ланками одного ланцюга

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ називає теракти в Москві і Кизлярі (Республіка Дагестан) ланками одного ланцюга.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав на засіданні Ради безпеки РФ.

«Колеги, ми з вами сьогодні зустрілися в позаурочний день. Причини зрозумілі: це трагічні події, які сталися в Москві, – вибухи в метро. Сьогодні сталося кілька вибухів у Кизлярі, загинули наші колеги з міліції в Дагестані. Все це ланки одного ланцюга, і все це прояви тієї самої терористичної активності, яка останнім часом стала знову давати про себе знати на Кавказі і з якою ми всі боремося і боротимемося», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ, звертаючись до членів Ради безпеки.

Д.МЕДВЕДЄВ наголосив, що підвищити ефективність боротьби з тероризмом дуже непросте завдання, але вирішувати його треба.

«Тим паче що метою терористів є дестабілізація обстановки в країні, руйнування цивільного суспільства, бажання посіяти страх, паніку серед населення. Цього ми не допустимо. І все, що робитиметься, буде спрямовано на те, аби консолідувати нашу країну і нашу націю», - запевнив він.

Д.МЕДВЕДЄВ учергове повторив, що всіх бандитів буде знайдено й знищено.

Він відзначив, що необхідно провести загальне оздоровлення ситуації в республіках Північного Кавказу: профілактика тероризму, освіта, економічні програми. «Всі ці програми – всі вони повинні реалізовуватися, незалежно ні від чого. Бо ключ до вирішення дуже багатьох питань лежить в соціально-економічній сфері. Цим також потрібно займатися, крім силової компоненти, – працювати з людьми, працювати з колективами і пропонувати нові кращі умови життя», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вибухи на станціях "Луб`янка" і "Парк культури" Сокольницької лінії столичної підземки сталися вранці 29 березня 2010 року з інтервалом трохи більше ніж півгодини. У результаті терактів загинули 39 осіб. За оновленими даними МНС, постраждали 95 пасажирів метро.

За попередньою версією правоохоронних органів, вибухові пристрої було приведено в дію терористками-смертницями, які приїхали на автобусі з північнокавказького регіону.

Сьогодні, 31 березня, приблизно о 8.40 в Кизлярі після виїзду автомашини з працівниками міліції з міського відділу внутрішніх справ в припаркованому на вулиці Московська автомобілі «Нива» спрацював вибуховий пристрій.

Приблизно через 20 хвилин на місце події, де працювала слідчо-оперативна група, увірвався смертник, і привів у дію наявний у нього вибуховий пристрій.

У результаті цього теракту загинули 12 осіб, ще 23 людини доставлено до лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.