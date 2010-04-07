Грузія незадоволена, що її військових не запросили до Москви на парад

Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Грігол КАТАМАДЗЕ засуджує рішення Росії не запрошувати Грузію на парад до Дня Перемоги в Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав сьогодні на прес-конференції, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я думаю, що в принципі це погано, тому що 600 тис. грузинів пішли на фронт, і більше половини з них не повернулися живими», - сказав дипломат.

Як повідомлялося, РФ не направляла військовослужбовцям армії Грузії запрошення для участі в Параді Перемоги 9 травня в Москві.

"Запрошення направлялися державам-учасницям СНД. Грузія не входить до СНД. Я думаю, інші коментарі тут зайві", - сказав із цього приводу керівник управління прес-служби та інформації Міноборони РФ Олексій КУЗНЄЦОВ.