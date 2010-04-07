У Киргизії опозиція взяла в заручники віце-прем'єра та голову МВС (відео)

Мітингувальники в Киргизії захопили ряд установ влади і чиновників.

Зокрема, прихильники опозиції захопили в заручники першого віце-прем`єра країни Акилбека ЖАПАРОВА, повідомляє NEWSru .

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Також захоплені губернатор Таласької області Бейшенбек БОЛОТБЕКОВ і глава МВС Киргизії Молдомусу КОНГАНТІЄВ.

Останній, за непідтвердженими даними, помер від одержаних ран, коли його везли до лікарні.

У зіткненнях є загиблі й поранені. За офіційними даними, постраждала 131 людина.

У Бішкеку, за інформацією з різних джерел, 6 чоловік було вбито під час зіткнень біля будівлі Будинку уряду. Мітингувальники закликають йти на штурм всіх силових відомств, спецслужб. Тимчасово припинено мовлення державного телебачення.

За даними агентства «Фергана.ру», мітингувальники в Таласі захопили будівлю УВС області. У місті запанував хаос, натовп некерований, багато п`яних, передають з місця подій спостерігачі. Підлітки ходять вулицями зі зброєю, захопленою в будівлі УВС. Під час штурму будівлі міліції було зламано ворота приватного готелю, куди увірвалися мародери.