Президент обговорив співпрацю в енергетичній сфері з Узбекистаном

Президент України Віктор ЮЩЕНКО обговорив з прем’єр-міністром Республіки Узбекистан Шавкатом МІРЗІЙОЄВИМ питання двосторонніх відносин, зокрема, в енергетичній сфері, співробітництво у галузі науки та освіти.

Як повідомляє офіційний сайт Президента, В.ЮЩЕНКО підтвердив своє запрошення Президенту Республіки Узбекистан Ісламу КАРІМОВУ відвідати Україну з візитом, який очікується у поточному році.

У ході зустрічі сторони високо оцінили позитивний розвиток українсько-узбецького політичного діалогу на найвищому рівні. Було також відзначено значні перспективи двосторонньої економічної співпраці за різними напрямками та обопільну налаштованість сторін на відповідну конструктивну взаємодію.

Прем’єр-міністр Узбекистану Ш.МІРЗІЙОЄВ перебуває в Україні з офіційним візитом.

Він є співголовою Спільної українсько-узбецької комісії із всебічного співробітництва, чергове засідання якої відбулося 19 лютого.