У Киргизії оголосили дводенну жалобу

У Киргизії, починаючи з сьогоднішнього дня, оголошено дводенний траур за загиблими під час безладів 6 і 7 квітня.

У країні приспущено прапори, пройдуть траурні заходи, повідомляє радіо «Свобода».

За останніми даними, у результаті народних хвилювань загинули 75 осіб, постраждали понад тисяча.

Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ заявив, що не хоче вірити у те, що за переворотом в його країні стоїть Росія, однак водночас звинуватив у тому, що сталося, зовнішні сили.

Він також повідомив, що не має наміру йти у відставку і готовий на переговори з опозицією, яка захопила владу.

Ситуація в Бішкеку залишається складною. Народні дружинники і міліція намагаються запобігти новій хвилі погромів і мародерства.

Як повідомляє «Газета.ру», за словами головного лікаря станції швидкої допомоги Бішкеку Гульнари ТАШІБЕКОВОЇ, протягом ночі невідомі двічі скоювали замахи на автомобілі швидкої допомоги, машинам перекривали дорогу.