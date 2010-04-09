У Киргизії оголосили дводенну жалобу
За останніми даними загинули 75 осіб
У Киргизії, починаючи з сьогоднішнього дня, оголошено дводенний траур за загиблими під час безладів 6 і 7 квітня.
У країні приспущено прапори, пройдуть траурні заходи, повідомляє радіо «Свобода».
За останніми даними, у результаті народних хвилювань загинули 75 осіб, постраждали понад тисяча.
Президент Киргизії Курманбек БАКІЄВ заявив, що не хоче вірити у те, що за переворотом в його країні стоїть Росія, однак водночас звинуватив у тому, що сталося, зовнішні сили.
Він також повідомив, що не має наміру йти у відставку і готовий на переговори з опозицією, яка захопила владу.
Ситуація в Бішкеку залишається складною. Народні дружинники і міліція намагаються запобігти новій хвилі погромів і мародерства.
Як повідомляє «Газета.ру», за словами головного лікаря станції швидкої допомоги Бішкеку Гульнари ТАШІБЕКОВОЇ, протягом ночі невідомі двічі скоювали замахи на автомобілі швидкої допомоги, машинам перекривали дорогу.