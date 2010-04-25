Кількість загиблих під час землетрусу в Китаї досягла 2203

Як стало відомо в штабі з ліквідації наслідків землетрусу в Юйшу провінції Цінхай (Північно-Західний Китай), кількість загиблих зросла до 2203 осіб.

Як передає Сіньхуа, ще 73 людини досі вважаються зниклими безвісти.

Як повідомлялося, 14 квітня в автономному окрузі Юйшу-Тібетському провінції Цінхай стався землетрус магнітудою 7,1.

21 квітня було оголошено днем загальнонаціональної жалоби за загиблими в результаті руйнівного землетрусу на північному заході країни.