Кількість загиблих під час землетрусу в Китаї досягла 2203
11:59, 25 квітня 2010Світ
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Ще 73 людей досі шукають
Як стало відомо в штабі з ліквідації наслідків землетрусу в Юйшу провінції Цінхай (Північно-Західний Китай), кількість загиблих зросла до 2203 осіб.
Як передає Сіньхуа, ще 73 людини досі вважаються зниклими безвісти.
Як повідомлялося, 14 квітня в автономному окрузі Юйшу-Тібетському провінції Цінхай стався землетрус магнітудою 7,1.
21 квітня було оголошено днем загальнонаціональної жалоби за загиблими в результаті руйнівного землетрусу на північному заході країни.
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