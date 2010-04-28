Румунія виділяє Молдові 100 млн. євро

Румунія і Молдова підписали 27 квітня Угоду, яка передбачає виділення Молдові румунського гранту в сумі 100 млн. євро. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в молдавському уряді, угода була підписана в Бухаресті в рамках офіційного візиту до Румунії в.о. президента Молдови Міхая Гімпу. Вперше про намір Румунії надати Молдові такий грант заявив в Кишиневі президент Румунії Траян Бесеску наприкінці січня.

Згідно з документом, румунська безвідплатна фінансова допомога буде виділена протягом 4 років починаючи з 2010-го, і надаватиметься чотирма рівними річними траншами по 25 млн. євро кожен. Ці кошти призначені для реалізації в Молдові проектів з розвитку інфраструктури, ремонту доріг і модернізації шкіл в сільських населених пунктах. Конкретні проекти для фінансування з коштів румунського гранту, будуть визначені під час розробки програми співпраці на базі підписаної угоди.

В.о.президента М.Гімпу на спільному брифінгу з Траяном Бесеску відзначив важливість і своєчасність румунської допомоги, наголосивши, що нинішній владі дісталася від колишніх правителів важка спадщина і зруйнована инфрастуктура в селах.

Планується, що перший транш румунського гранту у розмірі 25 млн. євро надійде до Молдови вже 2010 року.