В.о.президента Молдови проти участі в параді Перемоги в Москві

Молдавські військові не мають морального права крокувати Красною площею в Москві в той час як російські військові перебувають на території Молдови і не дозволяють контролювати Кишиневу третину території країни (Придністровську Молдавську Республіку). Таку заяву в.о.президента Молдови Міхай Гімпу зробив в інтерв`ю румунському радіо.

За словами М.Гімпу, які наводить РосБізнесКонсалтинг, разом із засудженням фашизму слід засудити і комунізм, оскільки це дві ідеології, які призвели до загибелі мільйонів людей, і якщо від фашистів люди гинули під час війни, то від комуністів - у мирний час.

Він вважає правильним ухвалене ним рішення не брати участь в параді Перемоги в Москві 9 травня незважаючи на те, що правлячий в Молдові Альянс за європейську інтеграцію наполіг на участі в параді молдавських військових. Зі свого боку лідери альянсу назвали заяву М.Гімпу необдуманою і такою, що дискредитує демократичну коаліцію.