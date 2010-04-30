Генсек ООН закликав покарати винних у вбивствах журналістів

Генеральний секретар ООН закликав уряди всіх держав миру покінчити з безкарністю злочинів проти журналістів і покарати винних у вбивствах і переслідуванні працівників ЗМІ.

Торік, за даними міжнародного Комітету із захисту журналістів, в світі загинули 99 працівників засобів масової інформації. Переважна більшість загиблих були вбиті виконання свого професійного обов`язку.

Генсек нагадав, що Організація Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури - ЮНЕСКО - засудила торік 77 убивств журналістів з професійних мотивів - за спроби викрити випадки зловживань або корупції.

"Я засуджую ці вбивства і наполягаю на тому, щоб винні постали перед судом. Усі уряди зобов`язані захищати тих, хто працює в засобах масової інформації. Такий захист повинен передбачати проведення розслідувань і віддання під суд тих, хто скоює злочини щодо журналістів. Безкарність розв`язує руки злочинцям і вбивцям і надихає тих, кому є що приховувати. З часом вона роз`їдає і корумпує суспільство в цілому", - зазначається в його посланні, оприлюдненому в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку напередодні Всесвітнього дня свободи преси, який відзначається 3 травня .

Найбільше журналістів - 33 були вбиті минулого року на Філіппінах.

Працівники ЗМІ продовжують гинути і цього року: вже зафіксовані вбивства з професійних мотивів сімох журналістів у Гондурасі та по одному - в Демократичній Республіці Конго, Камеруні, Пакистані, Афганістані.

Пан Гі Мун також піддав різкій критиці держави, які чинять тиск на журналістів такими способами, як цензура і витіснення незалежних ЗМІ політичними і економічними методами.

"Свобода висловлення думок є одним з основоположних прав людини, закріпленим у статті 19 Загальної декларації прав людини. Проте в світі існують уряди і кола, які мають владу, які знаходять безліч способів перешкоджати його здійсненню. Вони встановлюють високі податки на газетний папір, внаслідок чого видання газет стає настільки дорогим, що люди не можуть дозволити собі їх купувати. З ефіру витісняються незалежні радіо- і телевізійні станції, які критикують політику уряду. У кіберпросторі також активно діє цензура, яка обмежує доступ до Інтернету і нових засобів масової інформації", - цитує послання РІА "Новости".

Водночас Пан Гі Мун відзначив позитивну тенденцію останніх років щодо ухвалення в країнах-членах ООН законів, спрямованих на захист преси. Проте при цьому він зауважив, що часто ці закони не виконуються належним чином.

"Прохання про надання офіційної інформації часто не задовольняються, або вирішення таких питань іноді затягується на довгі роки. Деколи винна в цьому погана організація інформаційного забезпечення. Але дуже часто це відбувається через створення атмосфери секретності і відсутність підзвітності", - наголосив Пан Гі Мун.

В зв`язку з цим він закликав "уряди, цивільне суспільство і людей всього світу віддати належне важливим зусиллям засобів масової інформації і стати на захист свободи інформації", а також заявив про солідарність ООН з усіма переслідуваними журналістами і працівниками ЗМІ в світі.