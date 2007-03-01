Поліція Таїланду показала фоторобот вбивці російських туристок

Складений поліцією фоторобот чоловіка, який розшукується за підозрою у вбивстві двох росіянок в Паттайї, опублікований в таїландських ЗМІ. Генерал-лейтенант Ассавін Хванмуенг, який очолює розслідування повідомив, що свідки, зі слів яких і був складений портрет, зараз знаходяться під захистом поліції. Він додав, що, подивившись фоторобот, один зі свідків відзначив «приголомшливу схожість» злочинця і людини на картинці

Згідно складеному фотороботу, можливому вбивці приблизно 25 років, його зріст складає 160-165 см.

Поліція також встановила фірму-виробника і марку моторолера підозрюваного - Honda Wave.

Влада попросила одного з учасників шоу «The Real Fan» визначити марку і модель моторолера по запису камер відеоспостереження.

Російських туристок з Кемерова - 30-річну Тетяну Цимфер і 25-річну Любов Свіркову - вбили в ніч на 24 лютого на пляжі курорту Паттайя в Таїланді.

Газета.ру