Аеропорти в Нідерландах закрилися через хмару вулканічного попелу
08:41, 17 травня 2010Світ
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В Амстердамі й Роттердамі
Два найбільші аеропорти Нідерландів, в Амстердамі й Роттердамі, закрилися з шостої ранку, принаймні, на вісім годин через хмару вулканічного попелу, що утворився в результаті виверження ісландського вулкана, повідомляє Reuters .
Решта аеропортів країни працюватиме в звичайному режимі. Аеропорт Амстердама третій за величиною вантажний аеропорт Європи і п`ятий пасажирський.
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