Аеропорти в Нідерландах закрилися через хмару вулканічного попелу

Два найбільші аеропорти Нідерландів, в Амстердамі й Роттердамі, закрилися з шостої ранку, принаймні, на вісім годин через хмару вулканічного попелу, що утворився в результаті виверження ісландського вулкана, повідомляє Reuters .

Решта аеропортів країни працюватиме в звичайному режимі. Аеропорт Амстердама третій за величиною вантажний аеропорт Європи і п`ятий пасажирський.

Газета.ру