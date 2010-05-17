Аеропорти в Нідерландах закрилися через хмару вулканічного попелу

08:41, 17 травня 2010
Світ
1325 0

В Амстердамі й Роттердамі

Два найбільші аеропорти Нідерландів, в Амстердамі й Роттердамі, закрилися з шостої ранку, принаймні, на вісім годин через хмару вулканічного попелу, що утворився в результаті виверження ісландського вулкана, повідомляє Reuters .

Решта аеропортів країни працюватиме в звичайному режимі. Аеропорт Амстердама третій за величиною вантажний аеропорт Європи і п`ятий пасажирський. 

Газета.ру

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter