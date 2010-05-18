Європейські міністри обговорювали долю євро до першої ночі

Німеччина готова надавати допомогу країнам єврозони лише за згоди свого парламенту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, таку вимогу щодо активації механізму надання допомоги країнам зони євро озвучив вчора пізно ввечері міністр фінансів Німеччини Вольфганг ШОЙБЛЄ на засіданні Єврогрупи.

За словами німецького міністра, цього вимагає Конституція ФРН.

Міністри країн-членів зони євро у результаті засідання, яке завершилося ближче до 1-ї години ночі, не змогли домовитися щодо вимоги Німеччини.

Президент Єврогрупи, прем’єр-міністр Люксембургу Жан-Клод ЮНКЕР заявив, що міністри домовилися про “основні напрямки” активації у майбутньому механізму допомоги.

У свою чергу комісар ЄС з економічних і монетарних справ Оллі РЕН заявив, що необхідно уточнити технічні та юридичні деталі.

Міністри також домовилися, що наступне засідання Єврогрупи відбудеться уже цієї п’ятниці, 21 травня.

Головна проблема, яку обговорюють міністри фінансів країн-членів зони євро, - проблема падіння курсу європейської валюти, пов’язаної у тому числі з фінансовою кризою у Греції, а також з можливістю виникнення схожих проблем в Іспанії та Португалії.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2009 року дефіцит бюджету Греції становив 12,7% ВВП, що набагато більше максимально допустимих у єврозоні 3% ВВП.

На початку травня Греція підготувала необхідні проекти законів про скорочення видатків для того, щоб отримати допомогу МВФ та країн-членів зони євро в 110 млрд. євро.