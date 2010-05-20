Учасники розслідування загибелі Качинського розійшлися думками

Учасники розслідування катастрофи літака президента Польщі Леха Качинського розійшлися думками щодо причин аварії. Про це пише газета "Коммерсант". Польська сторона вважає, що однією з причин аварії стало те, що команди диспетчера аеропорту Смоленськ-Сєвєрний трохи запізнилися. На думку російських експертів, Ту-154 зазнав катастрофи через недосвідченість екіпажу.

Польські фахівці, зокрема, відзначають, що команда диспетчера "Сто перший, горизонт!" прозвучала вже в той момент, коли літак опустився нижче стометрової висоти прийняття рішення. Російська сторона згодна з цим твердженням. Проте експерти вважають, що диспетчер просто не встигав відстежувати мітку через дуже велику вертикальну швидкість зниження літака.

Глава розслідувального департаменту Міждержавного авіаційного комітету (МАК) Олексій Морозов повідомив, що пілотам не вистачило досвіду. За його словами, командир екіпажу, сформованого за декілька днів до польоту, налітав 530 годин на своїй посаді, другий пілот - 160 годин, бортінженер - 235 годин, а штурман всього 30 годин. Крім того, члени екіпажа не відпрацьовували взаємодію на тренажері, оскільки в підрозділі, де вони проходили службу, не було докладної програми підготовки пілотів Ту-154.

З останнім аргументом погодився офіційний представник Польщі в технічній комісії Едмунд Кліх. Проте решту всіх заяв російської сторони він поставив під сумнів. Зокрема, він не погодився з тим, що нелогічні дії польських пілотів пов`язані з присутністю в кабіні сторонніх осіб.

В середу, 19 травня, голова МАК Тетяна Анодіна заявила, що безпосередньо перед аварією в кабіні знаходилося двоє сторонніх людей. Вона відзначила, що особа одного з них встановлена, проте називати ім`я відмовилася. За неофіційними даними, сторонніми були командувач ВВС Польщі Анджей Блазік (Andrzej Blasik) і директор дипломатичного протоколу МЗС Польщі Маріуш Казана (Mariusz Kazana).

У відповідь на це Едмунд Кліх заявив, що літак Качинського був цивільним, а не військовим, тому присутність пасажирів у кабіні пілота не суперечила правилам ВВС Польщі. Він також відзначив, що з розшифровки мовного самописця взагалі незрозуміло, чи знаходилися сторонні в кабіні або біля неї.

Президентський літак Ту-154 зазнав катастрофи в Смоленській області 10 квітня 2010 року. На його борту знаходився Лех Качинський, його дружина, впливові політики, військові, а також громадські діячі. Вони летіли у складі офіційної польської делегації на жалобні заходи в Катинь. В результаті авіакатастрофи не вижив ніхто.

Лента.ру