У Словаччині - своя Новобогданівка: 15 загиблих, 50 поранених

Внаслідок вибуху на складі боєприпасів у Західній Словаччині загинули 15 чоловік і поранені 50, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на місцеве телебачення.

Багато постраждалих перебувають у тяжкому стані. На місці складу утворилася воронка завглибшки 30 метрів. Припускається, що всі люди, які перебували в будівлі, загинули.

На околицях складу виявлено близько 3 тисяч снарядів, що не розірвалися. Причина вибуху поки що не встановлена.