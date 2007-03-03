У Словаччині - своя Новобогданівка: 15 загиблих, 50 поранених
11:46, 03 березня 2007Світ
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Утворилася воронка завглибшки 30 метрів
Внаслідок вибуху на складі боєприпасів у Західній Словаччині загинули 15 чоловік і поранені 50, повідомляє радіостанція «Эхо Москвы» з посиланням на місцеве телебачення.
Багато постраждалих перебувають у тяжкому стані. На місці складу утворилася воронка завглибшки 30 метрів. Припускається, що всі люди, які перебували в будівлі, загинули.
На околицях складу виявлено близько 3 тисяч снарядів, що не розірвалися. Причина вибуху поки що не встановлена.
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