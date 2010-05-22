Росія запропонувала Польщі разом будувати Балтійську АЕС

Росія запропонувала Польщі взяти участь у будівництві Балтійської АЕС, повідомив польський міністр інфраструктури Цезари Грабарчик за підсумками третього засідання російсько-польської міжурядової комісії з економічного співробітництва, повідомляє Бі-бі-сі.

"Російська сторона запропонувала польській взяти участь у будівництві Балтійської АЕС і потім спільно використовувати можливості польської сторони з транспортування електроенергії і займатися продажем електроенергії до Європи, а також (Росія) запропонувала свої послуги з будівництва електростанції в Польщі. Я вважаю, що є перспектива в інтеграції наших електромереж для постачання електроенергії до Польщі", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Будівництво атомної електростанції (АЕС) розпочате наприкінці лютого в Калінінградській області.

Очікується, що два енергоблоки Балтійської АЕС вироблятимуть 2,3 тисячі МВт нової встановленої потужності.

Перший енергоблок планується збудувати в 2016 році, другий - в 2018-му.