Прем'єр-міністр похвалив Великобританію за відмову від євро

Новий прем`єр-міністр Великобританії Девід Кемерон на зустрічі з президентом Франції Ніколя Саркозі заявив, що британська влада вчинила правильно, коли вирішила поки що не вступати до єврозони і утриматися від переходу на загальноєвропейську валюту. Про це повідомляє BBC News.

Прем`єр-міністр також дав зрозуміти, що чинитиме опір всім спробам розширити повноваження центральних органів ЄС щодо розгляду національних бюджетів раніше їх затвердження в своїх країнах, а також використає право вето, якщо створюватиметься новий документ про членство в Євросоюзі.

Утім, за словами Кемерона, стабільність економіки єврозони і сильний євро як і раніше - на користь Великобританії. Зі свого боку Саркозі додав, що єдина валюта Європи раніше вже встигла довести свою "успішність".

Зі свого боку деякі лідери все ж вважають своїм обов’язком оголосити про "солідарність": напередодні французький лідер Ніколя Саркозі заявив, що між Францією і Німеччиною немає "розбіжностей щодо реформи зони євро".

Розмови про розбіжності почалися після того, як Німеччина в односторонньому порядку обмежила так звані "голі" продажі цінних паперів без забезпечення, не заручившись згодою інших європейських країн.

У лютому цього року, нагадує Лента.ру, міністр у справах бізнесу Великобританії Пітер Манделсон заявив, що "одного разу" країна прийме євро як національну валюту. Манделсон, проте, підтвердив, що найближчим часом перехід на євро малоймовірний.

З початку року європейська валюта значно послабила свої позиції на світовому валютному ринку, значною мірою через боргову кризу в Греції. До середини травня курс євро спустився до мінімуму за чотири роки, знизившись до позначки в 1,2235 долара.