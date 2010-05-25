Південна Корея розриває економічні зв’язки з КНДР

Президент Південної Кореї ЛІ Мен Бак заявив у понеділок про припинення майже всіх економічних контактів з Північною Кореєю (КНДР).

Як передає ИТАР-ТАСС, він повідомив про це в телезверненні, присвяченому реакції Південної Кореї на недавню загибель корвета південнокорейських ВМС "Чхонан" у Жовтому морі, який, за даними міжнародного розслідування, був потоплений північнокорейською торпедою.

ЛІ Мен Бак заявив, що Сеул припиняє всі програми співпраці з КНДР за винятком спільного промислового парку в північно-корейському прикордонному місті Кесон, де задіяні близько 100 південнокорейських фірм.

"У нинішніх умовах будь-яка міжкорейська торгівля або інші форми співпраці не мають сенсу", - сказав він.

Крім того, за його словами, кораблям КНДР відтепер буде заборонено проходити через південнокорейські води.

У той же час Президент пообіцяв зберегти на мінімальному рівні гуманітарну допомогу дітям у Північній Кореї.

ЛІ Мен Бак також повідомив, що Сеул має намір звернутися до Ради Безпеки ООН із проханням розглянути питання про загибель корвета "Чхонан".

Також Президент повідомив, що Південна Корея негайно використає своє право на самооборону в разі подальших провокацій з боку Пхеньяну. "Ми негайно використаємо право на самооборону, якщо наші територіальні води, повітряний простір або територіальні кордони будуть порушені", - сказав ЛІ Мен Бак.

Довідка УНІАН. 26 березня поблизу острова Пеннендо у Жовтому морі затонув бойовий корабель південнокорейських ВМС "Чхонан". Загинуло 46 моряків.

За даними ВВС, міжнародне розслідування показало, що корабель був потоплений північнокорейської торпедою.

За словами експертів з Австралії, Британії, США і Швеції, які брали участь у розслідуванні, вони виявили на дні фрагмент торпеди з серійним номером, виконаним шрифтом, який зазвичай використовують збройні сили КНДР.

Крім того, хімічний склад вибухівки, сліди якої знайшли на кораблі, аналогічний вмісту північнокорейських торпед.

"Усі докази переконливо свідчать на користь того, що торпеда була випущена північнокорейським підводним човном. Іншого розумного пояснення не існує", - йдеться у доповіді експертів.