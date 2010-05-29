Через виверження вулканів евакуюють тисячі людей у Гватемалі та Еквадорі

У Гватемалі та Еквадорі тисячі людей змушені залишити свої будинки через виверження двох вулканів, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Гватемальський вулкан Пакайя почав викидати лаву, каміння і бруд у четвер. Внаслідок цього двоє осіб загинуло і більше 50 отримали поранення.

В Еквадорі у зв`язку з виверженням вулкана Тунгурауа були евакуйовані жителі семи сіл, закриті школи та аеропорт у найбільшому місті країни - Гуаякіль.

Вчені поки що не висловлювали припущень про те, чи пов`язані між собою два виверження.

У Гватемалі небезпечну зону, що знаходиться за 30 кілометрів на південь від столиці, залишили щонайменше 1700 осіб.

Президент Альваро КОЛОМ увів режим надзвичайного стану в районі Ескуінта, в столиці Гватемалі та її передмістях. За його словами, дві людини загинули і троє дітей зникли.

Вулканічним попелом накрило частину гватемальської столиці, в деяких місцях шар попелу досягав 7 см, в результаті чого був закритий головний міжнародний аеропорт країни.

Сейсмологи попереджають, що найближчими днями слід очікувати нових вивержень Пакайя, одного з найактивніших вулканів Північної Америки.