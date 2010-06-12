Киргизія просить Росію ввести миротворців

Киргизія звернулася по миротворчу допомогу до Росії.

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомила керівник тимчасового уряду країни Роза ОТУНБАЄВА.

Як повідомлялося раніше, в результаті зіткнень між етнічними узбеками і киргизами, що почалися в місті Ош в ніч з 10 на 11 червня загинули 49 людей. За час конфлікту тут було підпалено десятки магазинів, кафе, банк, два театри, телекомпанію, автомобілі, зокрема міліційні, а також гуртожитки й багатоповерхові житлові будинки. Рішенням тимчасового уряду в Оші і прилеглих до нього районах було оголошено надзвичайний стан, а з 18:00 до 6:00 введено комендантську годину.

По медичну допомогу звернулися 654 особи, 423 з яких було госпіталізовано.