Британські принци починають "футбольне" турне Африкою

Британські принци Вільям і Гарі у понеділок вирушають у спільне турне країнами півдня Африки, щоб допомогти популяризації футболу і доброчинності.

Поїздка, під час якої принци відвідають ПАР, Ботсвану і Лесото, триватиме з 14 по 19 червня.

Візит синів Чарльза до ПАР здійснюється за дорученням англійської Футбольної асоціації, президентом якої є принц Вільям, на знак підтримки англійської заявки на проведення чемпіонату світу з футболу 2018 року.

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