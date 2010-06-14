Сина Бакієва затримали в Англії

Син колишнього президента Киргизії Курманбека Бакієва Максим затриманий у Великобританії співробітниками прикордонного відомства. Про це повідомляє The Sun. Затримання відбулося одразу після прибуття Максима Бакієва на територію країни в аеропорту Фарнборо в Гемпширі. За інформацією джерел видання, Бакієв-молодший збирався звернутися до влади країни з проханням про надання політичного притулку.

Інформацію про арешт Максима Бакієва, як зазначає АКІpress, підтвердив киргизький Перший національний канал з посиланням на керівника служби нацбезпеки країни Кенешбека Дуйшебаєва.

У травні Максим Бакієв, нагадує Лента.ру, був оголошений владою Киргизії через Інтерпол в міжнародний розшук за звинуваченнями в шахрайстві. У Киргизії проти нього порушено кримінальну справу про зловживання повноваженнями, а також про нецільове використання держкредиту.

За даними киргизьких правоохоронних органів, він, бувши керівником ЗАТ "Фонд розвитку Киргизької Республіки”, привласнив частину виділеного Росією кредиту в 300 мільйонів доларів. Киргизька влада також вважає його причетними до корупційних постачань палива.