Через чемпіонат світу з футболу закрили університет

Студенти в Бангладеш влаштували бунт через чемпіонат світу з футболу. Вони зажадали від керівництва університету відмінити заняття, щоб дивитися матчі, повідомляє радіостанція "Маяк". Як з`ясувалося, кілька студентів Інженерно-технологічного університету столиці країни міста Дакка зажадали від керівництва почати канікули раніше, щоб вони могли спокійно дивитися вдома матчі. Група підлітків заблокувала головні ворота, що не сподобалося іншим студентам, які здавали в цей час сесію.

У результаті зіткнень травми одержали п`ять чоловік. Проте в результаті заводії домоглися свого, бо університет з міркувань безпеки довелося закрити.

Найпопулярнішим видом спорту в Бангладеш вважається крикет, проте під час чемпіонату світу з футболу місцеві уболівальники буквально шаленіють. Наприклад, кілька днів тому уболівальники в столиці заходилися трощити машини після того, як через відімкнення електрики була перервана трансляція матчу Аргентина – Нігерія.