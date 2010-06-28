Саміт G20 завершився підсумковою заявою і арештами

Саміт G20 закінчився сьогодні ухваленням 10-сторінкової підсумкової заяви і трьох додатків до нього на 20 сторінках, повідомляє ІТАР-ТАРС.

У комюніке за підсумками саміту зазначається, що країни-члени G20 домовилися вдвічі скоротити дефіцит своїх бюджетів до 2013 року, в до 2016 року добитися стабілізації або стійкого зниження співвідношення держборгу і ВВП.

Як і очікувалося, країнам "Великої двадцятки" не вдалося погодити запровадження єдиного податку на фінансовий сектор: у комюніке зазначено, що кожна з країн може самостійно вирішувати, чи застосовувати їй цей податок.

В цілому, наголосили глави G20 в підсумковій заяві, зусилля по боротьбі з наслідками світової економічної кризи, вжиті з 2008 року, принесли свої результати. Проте, хоч і є ознаки зростання світової економіки, воно поки що має нестабільний і нерівномірний характер, у ряді країн також зберігається неприпустимо високий рівень безробіття, а соціальні наслідки кризи продовжують відчуватися. До обговорення заходів, спрямованих на усунення цих недоліків, країни - члени "Великої вісімки" мають намір повернутися на наступному саміті - в Сеулі в 2011 році.

Потім зустріч відбудеться в листопаді 2011 року під головуванням Франції і в 2012 - під головуванням Мексики. Прагнення Росії або Туреччини одержати саміт в 2013 році поки що документально не оформлене.

Поліція Торонто заарештувала, щонайменше, 605 учасників антиглобалістських акцій протесту проти саміту G20, які переросли на масові заворушення, повідомляє Reuters. У суботу демонстранти закидвли камінням вітрини магазинів і банків у центрі міста й підпалили кілька поліцейських машин. Прагнучи приборкати натовп, поліцейські застосували сльозогін. Близько 70 осіб були затримані в результаті облави на території Університету Торонто в діловому центрі міста. У багатьох молодих людей були вилучені булижники і камені.

Кілька десятків чоловік були заарештовано під час одного з мирних антиглобалістських маршів: група молоді несподівано вирвалася із загальних лав і спробувала прорвати поліцейське оточення. Ще чотирьох затримали минулої ночі, коли вони вилазили з люка на одній з вулиць у центрі Торонто.