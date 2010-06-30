Молдова і Україна вирішили спірне територіальне питання

03:11, 30 червня 2010
Світ
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Повідомляє МЗС Молдови

Молдова і Україна домовилися про рішення спірного територіального питання і погодили зміну кордону між країнами. Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в Міністерстві закордонних справ і європейської інтеграції Молдови, це відбулося на консультаціях, що завершилися в молдавській столиці, щодо визначення на місцевості меж земельної ділянки в районі Паланки, яку передано раніше у власність України, але розташовано на території Молдови.

Консультації пройшли в Кишиневі на рівні директорів департаментів міжнародного права зовнішньополітичних відомств двох держав із залученням інших експертів.

Сторони констатували, що відповідно до додаткового протоколу до Договору між Молдовою і Україною про державний кордон, підписаному в Києві 18 серпня 1999 р., про передачу у власність України частини автомобільної дороги Одесса-Рені в районі населеного пункту Паланка (Молдавія), а також земельної ділянки, по якій вона проходить, та режиму їх експлуатації, де-юре ділянка землі була передана у власність України одночасно із набуттям документом чинності 18 листопада 2001 р.

Сторони погодили проект акту про встановлення на місцевості меж земельної ділянки, переданої у власність України і розташованої в Молдові, по якій проходить дорога Одесса-Рені в районі села Паланка (Молдова). В найближчому майбутньому компетентні структури встановлять і визначать на місцевості межі переданої ділянки.

Вирішено, що експлуатація і обслуговування автотраси і всіх необхідних для цього споруд на переданій ділянці здійснюються Україною. За Молдовою зберігається право на безкоштовне використання ділянки цієї дороги. Також на переданій ділянці не проводитиметься прикордонний, митний і який-небудь інший контроль, який здійснюється під час переходу державного кордону. Жителі сіла Паланка зберігають право без обмежень використовувати сільськогосподарські землі, розташовані по інший бік автотраси.

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