Росія може закрити повітряний простір для деяких компаній ЄС

Росія може закрити свій повітряний простір для деяких авіакомпаній з країн Європейського Союзу, передає радіо "Свобода". У своєму листі президенту Європейської конфедерації цивільної авіації керівник Федеральної аеронавігаційної служби Росії Олександр Нерадько повідомив, що за період з червня 2006 року по лютий 2007 року тільки в Московській повітряній зоні було зафіксовано 18 випадків несанкціонованих перетинів літаками з країн ЄС заданих висот польоту і 5 випадків входження літаків в заборонені зони. У випадку, якщо ситуацію не буде виправлено, Росія відмовиться давати дозвіл на польоти тих авіакомпаній, екіпажі яких буде зафіксовано в порушенні встановлених норм, йдеться в листі.