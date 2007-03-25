Семибальний землетрус у Японії: постраждали 150 чоловік

В результаті землетрусу, що стався біля берегів Японії вранці в неділю, постраждали щонайменше 150 чоловік, повідомляє агентство Reuters з посиланням на японські офіційні джерела і засоби масової інформації. Раніше повідомлялося про те, що загинула одна людина.

Епіцентр землетрусу знаходився в морі за 11 кілометрів від берега західного узбережжя острова Хонсю, в районі півострова Ното, що входить до префектури Ісікава. За уточненими даними, сила землетрусу склала 6,9 балу за шкалою Ріхтера.

Землетрус спровокував зсуви. Щонайменше 25 будинків зруйновано повністю, ще близько 200 серйозно пошкоджені.

Загинула 52-річна жінка, мешканка рибальського села Вадзіма (Wajima) загинула через те, що на неї впав вуличний ліхтар.

Лента.ру