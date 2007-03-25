Семибальний землетрус у Японії: постраждали 150 чоловік
10:45, 25 березня 2007Світ
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Епіцентр знаходився в морі
|Фото AP/Yahoo!
Епіцентр землетрусу знаходився в морі за 11 кілометрів від берега західного узбережжя острова Хонсю, в районі півострова Ното, що входить до префектури Ісікава. За уточненими даними, сила землетрусу склала 6,9 балу за шкалою Ріхтера.
Землетрус спровокував зсуви. Щонайменше 25 будинків зруйновано повністю, ще близько 200 серйозно пошкоджені.
Загинула 52-річна жінка, мешканка рибальського села Вадзіма (Wajima) загинула через те, що на неї впав вуличний ліхтар.
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