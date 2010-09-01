Президент США Барак ОБАМА оголосив про закінчення активної фази військових дій в Іраку.

Про це він сказав у вівторок увечері в своєму зверненні до нації, передає РІА «Новости».

"Сьогодні я оголошую, що військова стадія американської місії в Іраку закінчена. Операція "Іракська свобода" завершена, й іракський народ зараз несе повну відповідальність за безпеку в країні", - сказав Б.ОБАМА, головним пунктом передвиборної програми якого у 2008 році стало виведення військ із Іраку, де США й коаліція зазнавали великих втрат.

За словами американського лідера, припинення війни відповідає не лише інтересам іракців, але піде на благо Америці.

"США заплатили високу ціну за те, щоб віддати майбутнє Іраку в руки його громадян. Але сьогодні нашим головним і невідкладним завданням є відновлення власної економіки й повернення мільйонів наших безробітних співгромадян на робочі місця", - сказав Б.ОБАМА.

Він нагадав, що виконав обіцянку закінчити війну в Іраку, дану перед виборами.

Тепер, за словами Президента США, він має намір працювати над зміцненням середнього класу в країні, боротьбою з безробіттям, вдосконаленням освітньої системи, підвищенням конкурентоспроможності американської економіки.

До кінця серпня США вивели з Іраку 90 тисяч військовослужбовців, залишивши в країні менше 50 тисяч. Сили, що залишилися, до кінця 2012 року забезпечуватимуть безпеку цивільних фахівців із США та дипкорпусу, а також навчатимуть іракські сили безпеки. Сполучені Штати ввели до Іраку війська в березні 2003 року під приводом наявності у режиму Саддама Хусейна зброї масового знищення. Вагомих доказів цьому знайдено не було за всі роки війни.

Всього за час війни в Іраку, за офіційними даними, загинули 4,421 тисячі військовослужбовців і близько тисячі цивільних фахівців із США, загальна кількість військових втрат коаліційних сил становила близько 4,7 тисяч осіб. Дані про жертви серед іракців різняться. Американські ЗМІ називають різні цифри загальних втрат Іраку у війні: від 100 до 300 тисяч осіб, включаючи цивільне населення. Разом із тим, за даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, тільки в період із 2003 до 2006 року жертвами війни стали від 150 до 223 тисяч іракців.

В операції брали участь у різний час до 49 країн. З серпня 2009 року на території Іраку залишався лише американський контингент.