Такий метод виготовлення протезів набагато зручніше і швидше.

40-річний інженер, який проживає в Лондоні, став першою людиною у світі, якій встановили надрукований на 3D-принтері протез око. Такий протез виглядає дуже реалістично, а процес по його виготовленню займає куди менше часу, ніж звичайна технологія виробництва.

Про перший протез ока, надрукований на 3D-принтері, повідомляти Moorfields Eye Hospital (офтальмологічна лікарня Мурфілдса).

Унікальний протез ока чоловікові встановили вчора, 25 листопада. Інженер став першою людиною, якій пощастило отримати такий протез, надрукований на 3D-принтері.

Протез вийшов максимально реалістичним, на відміну від акрилового. Завдяки сучасним технологіям фахівці змогли передати навіть глибину зіниці. Чоловік, який отримав протез, невимовно радий такій можливості. Він зізнається, що потребував штучного ока з 20 років, весь цей час він дуже соромився своєї зовнішності.

За словами інженера, він з сумом дивився на себе в дзеркало, але тепер протез подарував йому впевненість у собі. Щасливий пацієнт зазначив, що надруковане на 3D-принтері око виглядає "фантастично".

Читайте такожУ Сумській області на 3D-принтері друкують перший в Україні будинок (відео)На відміну від традиційних методів виготовлення протезів ока, для друку протеза на 3D-принтері необхідно сканування ока замість інвазивного зліпка очниці. Останній варіант досить складний, особливо важко робити зліпки дітям. Іноді доводиться навіть використовувати наркоз, бо багато маленьких пацієнтів дуже бояться подібної процедури. Тепер же, за допомогою 3D-друку, навіть діти зможуть отримувати протези очей без жодних проблем.

"Ми натхненні можливостями цього повністю цифрового протеза ока",-сказав професор Мандіп Сагу, офтальмолог-консультант в офтальмологічній лікарні Мурфілдс.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Британії вчитель роздрукував для учня протез передпліччя. Педагог створив штучну руку, яка допоможе школяреві краще вчитися.

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Автор: Поліна Кузенко