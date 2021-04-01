Хлопчик народився без лівого передпліччя та не міг користуватися звичайними протезами.

Вчитель з Британії створив штучну руку, яка допоможе одному зі школярів краще навчатися.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Як повідомляється Льюїс народився без лівого передпліччя. Наданий лікарнею протез для нього виявився заважким.

Коли Деніел Грант - шкільний викладач дизайну та технології - побачив, що Льюїсу незручно, вирішив створити для нього кращий протез.

Викладач звернувся до благодійної організації, де йому надали макет протезу. Вчитель роздрукував протез на шкільному 3D-принтері, який взяв зі школи додому. Матеріали для нової руки коштували лише 30 фунтів.

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Автор: Катерина Лиманська