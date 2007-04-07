США провели випробування системи ПРО

США провели успішні випробування ракети-перехоплювача системи протиракетної оборони (ПРО) біля берегів Гавайських островів.

Як йдеться в заяві голови агентства з ПРО США Генрі ОБЕРІНГА, в рамках випробування системи ПРО THAAD із мобільної платформи, що знаходилася недалеко від острова Куауї (Гавайські острови) в Тихому океані, було запущено балістичну ракету, передає РІА “Новости”.

Через три хвилини після старту ракети-мішені з пускового комплексу тихоокеанського полігону було випущено ракету-перехоплювач.

"Ще через дві хвилини відбулося перехоплення ракети-мішені протиракетою в небі над Тихим океаном", - уточнюється в заяві.

"Це стало 26-м вдалим перехопленням ракети протиракетою з 2001 року й третє вдале випробування системи THAAD у поточній програмі", - йдеться в документі.

Ракету-мішень було запущено приблизно о 20.42 четверга за часом Гавайських островів (09.42 за київським часом 6 квітня).