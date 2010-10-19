Саркозі: через 10-15 років між ЄС і Росією буде безвізовий простір

Президент Франції Ніколя САРКОЗІ вважає, що через 10-15 років між ЄС і РФ буде створено економічний і безвізовий простір.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Росії, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ і Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ у Довілі.

«Моя особиста точка зору - через 10-15 років буде спільний економічний простір між Євросоюзом і Росією зі скасуванням візового режиму і спільною концепцією безпеки», - заявив Н.САРКОЗІ.

За його словами, питання про візи дуже важливе для Росії, і йому була надана увага на переговорах.

«Німеччина і Франція розглядають Росію як країну-друга, тому нам необхідно зближувати наші позиції… Ми домовилися, що у візовому питанні ми просуватимемо крок за кроком», - сказав Н.САРКОЗІ, відзначивши, що розв’язання цього питання просувається.

А.МЕРКЕЛЬ також відзначила, що питання про введення безвізового режиму з РФ має розв`язуватися покроково.

«Німеччина ввела полегшення щодо короткострокових віз, наступним кроком ми можемо перейти до багаторічних віз», - сказав МЕРКЕЛЬ.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ наголосив, що всі розуміють, що візи потрібно скасувати, але це не можна зробити «вольовим шляхом».

«Ми домовилися про дві речі стосовно наших країн. Ми розуміємо, що це має бути процес. Потрібно оцінити тільки рамки цього процесу, і ми розуміємо, що цей процес повинен мати свою «дорожню карту», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

«Наступний раунд консультацій має проходити вже, природно, за участю всіх сторін. Я вважаю, що це було б розумно зробити у ході роботи з Єврокомісією в рамках відвідання Брюсселю. Ну і, звичайно, на інших майданчиках ми цю роботу з іншими державами теж продовжимо», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого постійний представник Росії при ЄС Володимир ЧИЖОВ заявив, що неготовність Європейського Союзу до безвізового режиму з Росією пояснюється політичною позицією низки країн Євросоюзу.

Міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ неодноразово заявляв про готовність РФ перейти на безвізовий режим з ЄС на основі взаємності.