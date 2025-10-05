Цей вид досі залишається недостатньо вивченим через прихований спосіб життя.

Поблизу Чорнобилю зафіксували рідкісний вид жуків, який в Україні зустрічається на Поліссі та в Карпатах переважно в пралісах. Про це йдеться у публікації Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника.

"У серпні та вересні, під час досліджень санітарного стану окремих соснових насаджень Розсохівського ПНДВ, виявлено новий для Заповідника рідкісний вид - Борос Шнайдера (Boros schneideri (Panzer)). Це єдиний вид з родини Boridae, що зустрічається на нашому континенті в лісовій зоні. Його вважають вимираючим пралісовим видом. В Україні зустрічається на Поліссі та в Карпатах переважно в старовікових лісах", - зазначають екологи.

Вони зауважують, що біологія та екологія цього виду залишаються недостатньо вивченими. Зазвичай вони тримаються під корою, у тріщинах дерев, що дуже ускладнює спостереження за ними. Так, імаго веде настільки прихований спосіб життя, що досі навіть не встановлено, є він денним чи нічним. Хоча зважаючи на те, що жуки іноді потрапляють у світлові пастки, деякі дослідники схиляються до думки про їхню нічну активність.

Також майже нічого не відомо й про харчові уподобання імаго. Висловлюються припущення, що вони можуть бути хижаками, споживати зелені частини рослин або використовувати у їжу органічні рештки й гриби.

Водночас личинок цього виду виявити значно легше, зауважують екологи. Вони розвиваються під корою стоячих відмерлих дерев, зокрема, сосни звичайної. При цьому важливою умовою є достатня вологість деревини.

"Відрізнити личинку цього виду від інших досить легко. Вона має напівпрозоре світло-коричневе, плоске й сегментоване тіло, яке звужується до голови (грудний відділ з трьома парами лапок, розташованих з боків) та поступово розширюється до черевця. Останній сегмент черевця нагадує темно-коричневу вилочку. Уздовж тіла добре помітна темна смуга - це травна система личинки. Голова коричнева, з невеликими вусиками.", - йдеться у повідомленні.

Раніше екологи повідомляли, що у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рись, хижак потрапив у фотопастки заповідника.

