Фідан назвав "головну перешкоду" на шляху до миру в Україні.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив прогнози щодо війни в Україні і сказав, що можливих результатів можна очікувати вже за кілька місяців.

В інтерв'ю TRT Haber Фідан заявив, що зустріч Трампа і Пктіна на Алясці стала важливим моментом у переговорному процесі.

"На цій зустрічі було порушено надзвичайно важливі питання. Російська сторона більш чітко і детально виклала Трампу свої умови припинення вогню. Пізніше Трамп обговорив їх з українським лідером і європейськими лідерами, які супроводжували його. Обговорювали питання про те, якою мірою просувати кожне питання", - зазначив Фідан.

Він також сказав, що загострення боїв і посилення бомбардувань, яке відбувається зараз, - це поширена військова стратегія.

"Якщо одна сторона йде на поступки, інша діятиме більш рішуче. Щоб уникнути подібного образу, обидві сторони - і українська, і європейська, і російська - максимально нарощують свої військові зусилля", - пояснив він.

Фідан також заявив, що головна перешкода на шляху до миру - ситуація з територією Донбасу. При цьому, за його словами, виходячи з його розмов з американськими партнерами, у цьому питанні "за кілька місяців може з'явитися можливість для вирішення".

"Росіяни хочуть його захопити. Українці кажуть: "Це місце дуже важливе для нашої територіальної цілісності. У нас немає шансів здатися без бою... Якщо ми віддамо цю територію, це відкриє шляхи до втрати інших". Росіяни кажуть: "Ми продовжимо битися, чого б це не коштувало. Як тільки ми це займемо, ми продовжимо битися. Після того, як захопимо цю територію, підемо далі. Тому, щоб не втратити інші території, віддайте нам цю", - пояснив він.

Він також сказав, що в результаті переговорів уже є кілька варіантів вирішення цього питання, "які могли б звести обидві сторони до спільного знаменника", однак відмовився надати деталі, заявивши лише, що вони "вони дуже деталізовані й можуть бути виснажливими".

Війна в Україні - прогнози

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що війна в Україні не закінчиться найближчим часом.

Раніше верховний представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас заявляла, що війна в Україні може затягнутися щонайменше ще на два роки.

