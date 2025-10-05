За словами Маска, Grokipedia вийде вже через 2 тижні.

Ілон Маск заявив, що створена його компанією xAI онлайн-енциклопедія Grokipedia запуститься за два тижні, спочатку в бета-версії.

За словами мільярдера, проєкт стане "значно кращим за Вікіпедію" і допоможе xAI наблизитися до своєї головної мети - "зрозуміти Всесвіт".

Маск описав Grokipedia як репозиторій знань з відкритим вихідним кодом, без обмежень на використання. Подробиць поки що небагато, проте в подкасті All-In він уточнив, що модель Grok зможе оцінювати достовірність інформації, виділяти неправдиві або неповні дані і переписувати тексти, прибираючи неточності і додаючи контекст.

Раніше Маск не раз критикував Вікіпедію за "політичну упередженість". У 2023 році він навіть запропонував пожертвувати їй 1 мільярд доларів, якщо проєкт перейменують на Dickipedia. А на початку 2025-го назвав енциклопедію "пропагандистським відгалуженням лівих ЗМІ" і закликав відмовитися від її фінансування.

Раніше ми розповідали, що Ілон Маск став першою людиною в історії, чиї статки сягнули 500 мільярдів доларів. Якщо доходи Маска й надалі зростатимуть із такою швидкістю, він зможе стати першим у світі трильйонером до березня 2033 року.

