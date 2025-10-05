Атака відбулася удень в неділю, 5 жовтня.

Удень в неділю, 5 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по місту Чернігову - влучили по заправній станції.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський у своєму телеграм-каналі.

"Ворог продовжує атакувати наше місто. Ворожий БПЛа влучив в заправочну станцію", - йдеться у його повідомленні.

На фото, опублікованому Суспільним, видно стовп диму, який піднімається над місцем ворожого удару.

Останні російські удари по Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, під час нічної атаки РФ по Україні 5 жовтня сталося влучання у багатьох областях. Так, на Львівщині внаслідок комбінованого удару БпЛА та крилатими ракетами чотири людини загинули, ще чотири - травмовані. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки. На Чернігівщині під атакою були об’єкти інфраструктури, на Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт.

Вночі РФ вдарила по енергетиці України. Складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях. В останній продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження, зазначили в Міненерго.

На Львівщині Росія вбила сімʼю з чотирьох людей, серед яких - 15-річна дівчинка. Ще одного члена сім’ї, а також двох мешканок сусідніх будинків із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовано. Ще трьом потерпілим надано допомогу на місці. Це сталося в селі Лапаївка Львівського району.

