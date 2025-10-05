Наразі поїзди рухаються із затримкою 30 хвилин.

На тлі російської атаки через підвищену небезпеку у Львівській області рух приміських та регіональних поїздів може бути ускладнений. Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Зазначається, що приміські поїзди Стрийського напрямку рухаються із затримками до 30 хвилин.

Крім того, регіональний поїзд №826 Львів - Хмельницький відправився з початкової станції із затримкою 30 хвилин.

Відео дня

"Просимо уважно слухати оголошення на станціях та вокзалах", - закликали у повідомленні.

Атака РФ на Україну 5 жовтня - що відомо

Як писав УНІАН, вночі Росія завдала масованого удару по Україні. Під обстрілами опинилися Львів, Запоріжжя, Івано-Франківськ та інші міста.

Зокрема у Львові внаслідок атаки частина міста залишилася без світла, а також спалахнули пожежі.

"Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють", - зазначив мер міста Андрій Садовий.

Крім того, Росія вдарила по Запоріжжю, внаслідок чого одна людина загинула, ще 10 отримали поранення. Відомо, що стан більшості постраждалих дозволяє амбулаторне лікування. Двох людей - 60-річного чоловіка та 69-річну жінку - ще обстежують медики.

Вас також можуть зацікавити новини: