Це другий масований удар росіян по газовій інфраструктурі України за тиждень.

У ніч на 5 жовтня російські окупанти завдали другого за тиждень масованого удару по газових об'єктах, які забезпечують українців газом у опалювальний період.

Про це повідомили в НАК "Нафтогаз України". Там деталізували, що є влучання та руйнування. Фахівці компанії та рятувальники працюють на місцях - ліквідують наслідки і оцінюють масштаби пошкоджень.

"Жодного військового значення атаковані обʼєкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари спрямовані лише на одне - позбавити українців газу, тепла і світла", - прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Нагадаємо, Міненерго вже повідомляло, що внаслідок удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури, пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", через що жителі обласного центра та Запорізького району залишилися без світла.

Удари росіян по енергооб'єктах

Два дні тому росіяни атакували газовидобувні обʼєкти на Харківщині та Полтавщині. Тоді в "Нафтогазі" повідомили, що це був комбінований удар, в якому застосовано 35 ракет, зокрема суттєва кількість балістичних, і 60 дронів.

Це була найбільша масована атака на українську газовидобувну інфраструктуру від початку повномасштабної війни, внаслідок якої значна частина обʼєктів пошкоджена, частина руйнувань критичні.

