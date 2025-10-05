Багато опозиційних партій бойкотували вибори в муніципалітетах.

На місцевих виборах у Грузії перемогла правляча партія "Грузинська мрія", яка відома своїми проросійськими поглядами. Представники опозиції вийшли на протест, пише видання "Эхо Кавказа".

За даними грузинської ЦВК, кандидати "Грузинської мрії" перемогли у всіх містах і муніципалітетах, зокрема в Тбілісі, де Каха Каладзе стане мером утретє. У 26 муніципалітетах у кандидатів правлячої партії не було суперників, а велика частина опозиції бойкотувала голосування.

За даними екзит-полу, Каладзе набрав на виборах мера Тбілісі 77,4%, а "Грузинська мрія" у столиці - понад 76% голосів.

По завершенню голосування лідери правлячої партії оголосили про перемогу і привітали прихильників. Зі свого боку частина опозиції вийшла на мітинг у центрі Тбілісі, заявивши про "мирне повалення влади". Протестувальники намагалися зайняти президентський палац.

Варто зазначити, що великі опозиційні партії, зокрема "Коаліція за зміни" і "Єдиний національний рух", бойкотували місцеві вибори, як і кілька інших політичних сил, орієнтованих на західний вектор розвитку країни.

Крім того, у день виборів багато опозиційних політиків перебували у в'язницях і СІЗО. Серед них - Міхеїл Саакашвілі, Леван Хабеішвілі, Звіад Куправа, Елене Хоштарія, Георгій Вашадзе, Ніка Гварамія, Іраклій Окруашвілі, Зураб Джапарідзе, Ніка Мелія і Гіві Таргамадзе.

4 жовтня в Грузії проходили місцеві вибори, на яких мали бути обрані 64 місцеві депутати і 64 мери. Однак у деяких містах кандидатів висунула тільки керівна партія "Грузинська мрія".

За інформацією місцевих ЗМІ, у Тбілісі на мітинги вийшли десятки тисяч людей. Демонстранти тримали прапори Грузії, Європейського Союзу, США та України. Також деякі учасники тримали плакати з антиурядовими гаслами та фотографіями політв'язнів.

