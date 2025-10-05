Львів'ян закликали не виходити на вулиці.

Російські окупанти в ніч проти 5 жовтня завдали масованого удару по Львову. Мер міста Андрій Садовий просить місцевих жителів зберігати спокій та залишатися у безпечних місцях.

За його словами, через обстріли частина Львова залишилась без світла, а саме такі райони, як Рясне та Левандівка.

Також посадовець повідомив, що внаслідок масованої ворожої атаки громадський транспорт у місті поки не виїжджає на маршрути.

"Прошу мешканців залишатися в безпеці! Зараз виїзд на вулиці небезпечний!", - попередив він.

Садовий додав, що наразі немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові, але краще закрити вікна та залишатися у безпечному місці.

"Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють. Без паніки. Все буде добре. Бережіть себе і близьких!", - наголосив міський голова.

Як повідомили у Повітряних Силах ЗСУ, наразі ще одна група безпілотників летить на Львів.

Зголом Садовий написав, що у Львові горить індустріальний парк Sparrow. За попередньою інформацією, постраждалих наразі немає.

"Це цивільний об’єкт, без будь-якої мілітарної складової", - зазначив він.

Також очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що через ворожу ракетно-дронову атаку у Львові виникло задимлення.

Аби уникнути неприємних відчуттів та зберегти здоров'я варто дотримуватися таких порад:

щільно зачиніть вікна;

утримайтесь від виходів на вулицю без нагальної потреби;

якщо потрібно вийти - надягніть зволожену маску або респіратор.

"Особливо прошу подбати про себе людей із хронічними захворюваннями дихальної системи. Атака ворога триває. Бережіть себе й залишайтеся в укриттях", - зауважив Козицький.

Оновлено 09:04. Кореспондент "Суспільного" повідомив, що у селі Лапаївка, що у Львівському районі, внаслідок обстрілу є пошкоджені будинки.

Оновлено 09:17. Андрій Садовий зазначив, що у Львові відбій повітряної тривоги. Наразі громадський транспорт починає виходити на рейс, можливі незначні затримки.

Оновлено 09:35. Як повідомив згодом очільник Львівської ОВА Максим Козицький, через комбінований удар БпЛА та крилатими ракетами в області загинуло дві людини, ще дві отримали поранення.

"На місцях працюють всі профільні служби. Вічна пам'ять усім загиблим. Щирі співчуття рідним. Інформація оновлюється", - додав він.

Масована атака РФ по Україні 5 жовтня - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти вночі масовано атакували Україну ракетами та дронами. Під ударом опинилися Львів, Черкаський район, Запоріжжя, Івано-Франківськ та інші міста.

Також стало відомо, що через ворожий удар Польща піднімала у повітря винищувачі.

"Польські та союзні літаки інтенсивно діють у нашому повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли найвищого рівня готовності", - зазначили в Оперативному командуванні.

