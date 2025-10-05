Біткойн різко підскочив до нового рекорду: скільки коштує монета зараз

Зазначається, що криптовалюта зростає вже не перший день.

Біткойн сьогодні, 5 жовтня, встановив новий рекорд. Криптовалюта зросла майже на 2,7% до 125 245,57 долара.

За даними платформи Binance, станом на 10:05 біткойн просів до позначки 124 910, 74 долара за монету.

Агентство Reuters пише, що 3 жовтня криптовалюта зростала восьму сесію поспіль. Цьому сприяло зростання американських акцій і приплив коштів у біткоїн-біржові фонди.

Водночас долар США відступив, продемонструвавши багатотижневі втрати по відношенню до основних валют, оскільки невизначеність через шатдаун затьмарила перспективи і затримала публікацію ключових даних, зокрема, про зайнятість, які мають вирішальне значення для оцінки розвитку економіки.

Скільки коштує купити 1 біткоін у гривнях

За даними порталу Мінфін, станом на 10:00 5 жовтня курс біткоїну у гривнях коштує 5157450 гривень за монету.

Курс біткоїна в доларах - останні новини

У середині липня біткойн сягнув рекордного рівня в 123 205 доларів, продовжуючи стійке зростання, зумовлене оптимізмом щодо регуляторного середовища в США і припливом коштів у криптовалютні інвестиційні продукти.

Наступний рекорд біткойн встановив у середині серпня, досягнувши позначки 124 480 доларів у середині серпня. Зростанню криптовалюти тоді сприяли нормативні акти адміністрації президента США Дональда Трампа та високий попит з боку інституційних інвесторів.

