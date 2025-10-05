Поки що всі дії Європи у відповідь - це, по суті, розрізнені реакції.

Останнім часом почастішали випадки появи дронів у небі Європи, через що вже неодноразово зачинялися багато аеропортів. Як пише оглядач The Times Марк Галеотті, Володимир Путін намагається вивести європейських лідерів із рівноваги, вказуючи на їхні потенційні вразливості.

Однак вжити заходів у відповідь може бути досить складно. Як сказав у коментарі Галеотті пілот перехоплювача ВПС Великої Британії: "Набагато простіше сказати "збийте", ніж зробити це, особливо якщо хочеш уникнути уламків або боєприпасів, що обрушуються на голови мирних жителів внизу".

При цьому поки що всі відповідні дії Європи - це, по суті, розрізнені реакції, пише він.

"Вони не можуть запобігти подальшим деструктивним або провокаційним вторгненням і демонструють, наскільки некомпетентною є більшість західних армій у боротьбі з масованими хвилями дронів і несправжніх цілей, яких Україна терпить роками", - пише оглядач.

Чи реальна стіна дронів

У результаті в Європі заговорили про створення "стіни дронів" - багатошарового оборонного пояса, що включає радари, акустичні та інші датчики для виявлення цілей, що наближаються, а також цілу низку зброї для їхнього ураження, від далекобійних ракет до дронів-перехоплювачів і навіть кулеметів як крайній захід поблизу найбільш важливих потенційних цілей.

Однак, зазначає Галеотті, є кілька важливих проблем у цьому питанні:

"Назвати це "стіною" - це оманлива риторика, схожа на обіцянку Дональда Трампа побудувати протиракетний щит "Золотий купол" навколо Сполучених Штатів. Хоча багато чого можна і потрібно зробити, це не тільки потребуватиме багато часу і грошей, а й ніколи не зможе забезпечити повний захист або стати непроникним щитом".

При цьому один із військових чиновників охарактеризував це як "не просто політичний трюк", але як ідею, частково покликану запобігти будь-яким поразницьким розмовам про те, що Європа не можемо захиститися від путінських безпілотників.

Однак узгодження будь-якого багатонаціонального проєкту - завдання не з легких, і вже існують розбіжності щодо термінів і вартості, зазначає Галеотті. Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня вважає, що стіна безпілотників уздовж східного флангу НАТО може бути "здійсненна" протягом "року-півтора". Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, навпаки, заявив, що це неможливо "реалізувати в найближчі три-чотири роки".

Відповідь Європи на російські дрони

Вторгнення російських безпілотників по всій Європі підкреслили зростаючу роль України як лідера у використанні дронів у війні. Країни, серед яких Данія і Польща, розпочали спільні навчальні програми з українськими інструкторами, прагнучи перейняти досвід Києва у протидії безпілотникам.

Також у Швеції створюють недорогу міні-ракету, яка використовує "кінетичну силу" для знищення російських безпілотників. Вона коштуватиме всього 5000 доларів.

