Гібридна війна Володимира Путіна Путіна і бездіяльність НАТО все ближче підштовхують Європу до Третьої світової війни. Про це заявив колишній міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі The Telegraph.

"Чи приймаємо ми реальність того, що, можливо, вже перебуваємо в стані війни, чи все ще віримо, що контролюємо ситуацію? Ми допускаємо дедалі більшу ескалацію, не даючи адекватних відповідей. Якщо так триватиме й надалі, на Європу чекає день Перл-Гарбора, коли ескалацію буде настільки неможливо ігнорувати, що вона призведе до пробудження Заходу", - наголосив він.

Ландсбергіс побоюється, що подальші зіткнення можуть призвести до застосування статті 5 Статуту НАТО. Тоді, за його словами, "буде вже надто пізно" - західний альянс буде в стані війни з Росією.

"У 2022 році я стверджував, що НАТО мало відреагувати, але ось ми знову тут. У наявності явна ескалація, а ми все одно нічого не робимо", - зазначив він.

Офіційні особи та аналітики НАТО попереджають, що російська тактика застосування безпілотників спрямована на перевірку рішучості альянсу - де проходять його "червоні лінії" і наскільки далеко вони можуть зайти.

Ландсбергіс зазначив, що саме тому Росія промацує ґрунт:

"Тепер Путін розуміє, що 20 безпілотників, які залетіли в Польщу, підпадають під статтю 4, а 12 хвилин у повітряному просторі Естонії - все ще не під статтю 5. Він продовжуватиме просувати цю лінію".

При цьому він засудив небажання НАТО провести чіткі "червоні лінії", підкресливши, що зараз йдеться про "стратегічну комунікацію, а не стратегічні дії".

Він зазначив, що існує кілька способів забезпечити дотримання "червоної лінії", включно з повідомленням Росії про те, що в разі повторного порушення повітряного простору НАТО Україна отримає німецькі ракети "Таурус" або американські "Томагавки" для знищення стартових майданчиків безпілотників.

Ландсбергіс розглядає таку очевидну пасивність НАТО як "геополітичний день бабака, що постійно повторюється": "Замість того, щоб запитувати, чи ризикнемо ми почати Третю світову війну, ставимо собі питання: чи ризикнемо ми зупинити її?", - говорить він.

Росія і НАТО - останні новини

Колишній генеральний секретар НАТО і міністр оборони Великої Британії лорд Джордж Робертсон попередив, що британцям варто "відійти від мирного мислення" і підготуватися до сценарію великого конфлікту. Він закликав домогосподарства по всій країні запастися свічками, ліхтариками, водою і радіоприймачами на батарейках, щоб бути готовими в разі війни або масштабних відключень електроенергії.

А колишній керівник спецоперацій Центрального розвідувального управління в Європі та Євразії Ральф Гофф зазначав, що якщо західні країни не будуть жорстко реагувати на диверсії російських спецслужб, то виникне серйозна загроза ще більшої ескалації.

