Наймасштабніші навчання країни почалися 1 вересня 2025 року.

Армія Угорщини відпрацювала розгортання антидронових коридорів під час навчань Adaptive Hussars 2025. Відповідне відео опублікувало Міністерство оборони Угорщини, передає "Мілітарний".

Під час навчань у районі Мартфю-Вежень військові розгорнули антидронові коридори вздовж основних маршрутів руху бойової техніки.

"Такі ж конструкції встановлювалися для захисту пунктів технічного обслуговування та ремонту, які є вразливими до атак з повітря. Антидронові коридори створюють бар’єр для FPV-дронів противника, обмежуючи їхній простір для маневру", - пояснили у "Мілітарному".

Відео дня

У виданні додали, що правильно змонтована сітка значно ускладнює можливість ураження техніки або позицій для оператора. Дрон втрачає час на пошук відкритої ділянки, що підвищує шанси на виживання військових та збереження техніки.

Відомо, що Adaptive Hussars 2025 - це наймасштабніші військові навчання в історії сучасної Угорщини, які проводяться разом із союзниками по НАТО. Вони почалися 1 вересня 2025 року та будуть тривати до середини жовтня.

"У навчаннях беруть участь понад 22 тисячі військовослужбовців, серед яких - регулярні війська, резервісти, підрозділи спеціальних операцій, інженерні, логістичні та авіаційні частини", - зазначили у матеріалі.

Основною метою навчань є перевірка боєздатності, мобільності та координації Збройних сил Угорщини у складі НАТО, а також відпрацювання взаємодії між військовими та цивільними структурами під час кризових ситуацій. Значну увагу приділяється логістиці, управлінню військами та забезпеченню руху техніки по Угорщині.

Угорщина та Україна - останні новини

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав 3 країни, з якими не хотів би кордонів. За його словами, "добре, що між Угорщиною і Росією є територія, яка зараз називається Україною".

"Ми не хочемо межувати з Німеччиною, тому що це вже було, і закінчилося погано. Добре, що між нами є Австрія і Чехія. Ми не хочемо межувати з росіянами, тому що це теж уже було - кордон із Радянським Союзом. Ми не хочемо межувати і з турками, тому що це теж було", - наголосив Орбан.

Також політик відзначився цинічною заявою про ЄС та Україну. Він вважає, що саміт лідерів Європейського Союзу в Копенгагені нібито може підвищити загрозу початку нової війни.

"Вони (лідери країн ЄС - УНІАН) хочуть фінансувати постачання зброї. Усі ці пропозиції ясно показують, що брюссельці хочуть війни", - сказав Орбан.

