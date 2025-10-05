Реліз Bloodlines 2 заплановано на 21 жовтня.

Розробники Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 розкрили акторський склад, і в ньому вистачає тих, чиї голоси фанати ігор уже впізнають із перших секунд.

Одну з ключових ролей - Лу Грем - озвучила Джейн Перрі, відома як Діана із серії Hitman, Селена з Returnal і Роуг із Cyberpunk 2077. Її персонаж - витончена і стримана вампірша, яка керує нічним клубом.

В образі місіс Амелії Торн, власниці кафе Wake the Dead, виступила Бетан Діксон Бейт - акторка, яку шанувальники Warhammer і Larian пам'ятають за ролями Сієнни з Vermintide і Влаакіт з Baldur's Gate 3. На вивісці її закладу красується попередження: "НЕ ЗАПИТУЙТЕ, ЧИ Є У НАС гарбузовий ЛАТТЕ".

Відео дня

Також у грі з'явиться Алек Ньюман, голос Адама Смешера в Cyberpunk 2077 і головного героя горору Still Wakes the Deep. Він озвучує персонажа на ім'я Гідеон Холл.

І, мабуть, найнесподіваніше ім'я - Річард Брейк, який зіграв Короля Ночі в "Грі престолів" і Джо Чілла в Batman Begins. У Bloodlines 2 він перевтілився в Носферату Віллема Акселя - похмурого персонажа з бомбою на грудях.

Крім акторів, новий трейлер показав помітно поліпшену анімацію облич і синхронізацію мови. Тепер герої виглядають жвавіше, нехай і стриманіше, ніж в оригінальній грі.

Реліз Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 заплановано на 21 жовтня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5 і Xbox Series.

Раніше ми розповідали, що наративний директор Bloodlines 2 закликав гравців знизити очікування від проєкту. Продовження не буде супер опрацьованою RPG у дусі Baldur's Gate 3, каже Ян Томас.

Вас також можуть зацікавити новини: