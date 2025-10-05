РФ запустила по Україні понад 50 ракет і близько 500 дронів, - Зеленський

Росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей.

Більше 50 ракет і близько 500 дронів РФ запустила по Україні сьогодні. Відомо про 5 загиблих і 10 поранених. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

"Цієї ночі Україна знову була під російською комбінованою атакою – більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Били крилатими ракетами, "Шахедами" і в тому числі "Кинджалами". Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області були під ударом", - зазначив він.

За словами глави держави, станом на зараз відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку.

"На жаль, пʼятеро загинуло. Щирі співчуття всім, хто втратив рідних через цей терор", - зауважив Зеленський.

Він підкреслив, що на місцях, де це потрібно, тривають рятувальні й відновлювальні роботи.

"Постійно отримую доповіді від міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка й міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, керівників обласних військових адміністрацій, голови "Нафтогазу" Сергія Корецького. Очікую максимально оперативну та якісну роботу урядовців над ліквідацією наслідків у постраждалих регіонах", - наголосив він.

Крім того, Зеленський додав, що сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей.

"Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися", - написав президент.

Атака на Україну - деталі

Як повідомляв УНІАН, росіяни вночі масовано атакували Україну, націлившись на об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки росіян в різних областях відомо про влучання та жертви.

Так, очільник Львівської ОВА Максим Козицький інформував про 4 загиблих і 4 поранених в області. Козицький додав, що росіяни понад п’ять годин тероризували область комбінованими ударами. Пошкоджено низку об’єктів, зокрема житлові будинки.

На Черкащині внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередач. Частина абонентів - без світла.

