Диктатор заявив, що позитивне рішення щодо цієї зброї може зруйнувати позитивні тенденції у двосторонніх відносинах Росії та США.

Російський диктатор Володимир Путін погрозами відреагував на новини про ймовірність постачання Україні американських далекобійних ракети Tomahawk.

Як заявив Путін в коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну, постачання цих ракет Україні призведуть до "руйнування позитивних тенденцій у відносинах Росії та США".

"У мене не було мети, я ніколи не ставлю таку мету, щось зробити приємне. Я просто говорю, як є. Ну, ось зараз ви говорили про президента США.Там були й питання, пов'язані, скажімо, з обговоренням проблем із постачанням нових систем зброї, у тому числі далекобійних систем високої точності — це "Томагавки" тощо. Я вже сказав, що це призведе до руйнування наших відносин, принаймні позитивних тенденцій, що намітилися в цих відносинах. Так що я говорю те, що думаю. А як там буде складатися, залежить не тільки від нас і не тільки від мене", — сказав президент.

Ракети "Томагавк" для України

Нагадаємо, США розглядають можливість передачі Україні крилатих ракет "Томагавк". Остаточне рішення щодо цього має ухвалити президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

The Telegraph відзначає, що передача Україні ракет "Томагавк" може змінити хід війни. Видання відзначає, що в разі отримання ракет, Україна спрямує їх на а командні пункти, склади боєприпасів і військові виробничі майданчики в тилу Росії. Теоретично удари по таких цілях можуть уповільнити темпи наступу, ускладнити поповнення фронту й порушити командні структури противника.

