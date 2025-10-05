На зміну кольору лиманів впливають галобактерії.

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" (Одеська область) спека, яка супроводжувала літо 2025 року, посприяла утворенню "розсолів", що через водорості та бактерії схожі на "марсіанські пейзажі". Про це розповів доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв, який оприлюднив відповідні фото.

За його словами, через спекотне літо природним шляхом закрилися дві прорви між Чорним морем і Тузлівськими лиманами, які знаходяться в однойменному заповіднику. Крім того, додав науковець, вода з Дунаю не поступає до зазначених лиманів через те, що річка в останні десятиріччя має дуже низький рівень. В результаті, певні Тузлівські лимани висохли та на деяких сформувалась сіль.

"А ось на заповідних озерах Ювеналія Зайцева, поруч з піщаним пересипом заповідної зони у нацпарку, сформувалась неймовірна картина, яка "розмальована" спеціальними водоростями та бактеріями", - пояснив Русєв.

Різні кольори солі, каже вчений, походять із мікроелементів таких мінералів, як магній, калій і кальцій - чим темніше сіль, тим вище концентрація мінералів і домішок. У цій "суміші" навіть є концентрація важких металів, які, за даними Русєва, додаються через забруднення водойм.

На зміну кольору лиманів із середньою та високою солоністю впливають галобактерії - тип галофільних архей (також відомих як галоархеї), що роблять водойми рожевими, червоними та оранжевими.

"Це особливо помітно там, де інтенсивно випарюється вода. Найсолоніший розсіл, або розсольник, виходить насичено-червоним, тому що галобактерії беруть верх, і гіперсольовий розсіл викликає утворення червоного пігменту в протоплазмі водоростей Dunaliella", - зазначає Русєв.

Зараз, з початком дощів, колір на озерах поступово змінюватиметься.

Як писав УНІАН, на півдні Одеської області, в районі курорту "Росєйка", майже висох заповідний лиман. Доктор біологічних наук Іван Русєв розповів, що 2025 рік став "умовно кризовим" для водності Тузлівських лиманів. Зокрема, глибина лиману Малий Сасик, біля "Росєйки", майже зник, а у деяких місцях сягає декількох сантиметрів. Проте шар намулу там дуже великий, особливо напроти баз відпочинку, з яких протягом багатьох років протизаконно зливались каналізаційні стоки, наголосив науковець.

