Європа нарешті прокидається через вторгнення російських дронів, - The Telegraph

Якщо європейські країни не прискорять виробництво та координацію, ризик бути поставленими перед обличчям масових атак лише зростатиме.

Захід прокидається через вторгнення російських дронів. Хвиля інцидентів по всій Європі загрожує ескалацією, пише The Telegraph.

Близько 23:30 9 вересня близько 20 безпілотників перетнули повітряний простір Польщі з Білорусі — інцидент, який ледь не спровокував зіткнення з НАТО, і лише початок серії тривожних вторгнень над Європою.

Багато з виявлених апаратів були дешевими дронами "Gerbera" на базі іранської конструкції Shahed; щонайменше чотири дрони були збиті польськими та союзними винищувачами. Росія відкидає звинувачення в навмисному перетині кордону НАТО, але після цього були зафіксовані й інші випадки — зокрема проникнення в повітряний простір Румунії та численні невпізнані спостереження над різними країнами Європи.

Відео дня

Масштаб інцидентів

Упродовж останніх тижнів повідомлення про дрони надходили з Німеччини, Бельгії, Франції, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Литви та Данії. У четвер тимчасово закривали аеропорт Мюнхена через виявлення безпілотника. Данський прем’єр Метте Фредеріксен вже пов’язала низку спостережень із Москвою і закликала до рішучої відповіді, хоча конкретних доказів відповідальності Росії деякі країни ще не оприлюднили.

Є підозра, що частина дронів могла запускатися з танкерів "тіньового флоту" — суден, які використовуються для обходу санкцій. Франція минулого тижня тимчасово зупинила судно "Боракай", що проходило Балтійським морем під час хвилі спостережень безпілотників.

Російські БПЛА "Герань" (модифікований Shahed-136) виробляються великими серіями: за даними повідомлень, на одному з заводів у Алабузі виробництво працює цілодобово. Ці безпілотники часто застосовуються як ударні "камікадзе", здатні наносити руйнівні удари на великі відстані.

Наслідки для Європи: від пасивного спостереження до активної оборони

Європейські лідери дедалі більше розуміють: загроза — реальна, і її потрібно стримувати системно. На тижневій зустрічі в Копенгагені обговорювали ідею "стіни з дронів" — мережі радарів, сенсорів та систем перехоплення, подібної до ізраїльського "Залізного купола". Нині подібної континентальної системи немає. Зокрема, Велику Британію передусім захищають ВПС і кілька есмінців.

Економічна дилема очевидна: збивати дешевий дрон ракетою вартістю мільйони — неефективно. Тому уряди та приватні компанії шукають доступні рішення — дешеві перехоплювачі, лазери, електронні засоби придушення, дрони-перехоплювачі та інші технології.

Стартапи і реакція ринку: швидкість проти бюрократії

У відповідь на хвилю атак з’являються нові оборонні стартапи. Компанії на кшталт Helsing, Kraken і Cambridge Aerospace пропонують недорогі перехоплювачі, безпілотні патрульні катери та інші платформи. Інвестиції у сектор оборонних технологій у 2025 році вже досягли рекордних рівнів, а частина підприємців закликає до "манхеттенського проєкту" для швидкого створення масових автономних засобів оборони.

При цьому існує суттєвий розрив між темпами інновацій у приватному секторі та повільною держсистемою закупівель. Експерти кажуть: щоб відповідати загрозі, уряди повинні навчитися купувати "за місяці, а не за роки" — прикладом називають Taskforce Kindred, що швидко закуповує обладнання для України.

Україна і Росія: безпілотний масштаб з обох боків

Як показує війна в Україні, безпілотники кардинально змінюють поле бою: обидві сторони виробляють мільйони апаратів. Росія нібито виготовила сотні тисяч (за твердженнями Кремля — понад мільйон у попередні роки), Україна теж наростила випуск у великих обсягах.

Хвилі одноразових або дешевих дронів, що виснажують систему ППО, - реальність на полі бою в Україні. При цьому найбільшу руйнівну силу продовжують завдавати балістичні та крилаті ракети.

Зростання оборонних витрат і швидка мобілізація промисловості піднімають складні політичні питання: як фінансувати збільшення виробництва без шкоди соціальним програмам; як забезпечити єдність оборонної політики в ЄС, де оборонна промисловість фрагментована; і чи вистачить європейського виробничого потенціалу, щоб у разі необхідності швидко масштабуватися.

Майбутнє визначатиме, хто діятиме швидше — держави, що здатні оперативно закуповувати й розгортати дешеві перехоплювачі і безпілотні системи, або противник, що може масово застосовувати одноразові безпілотники.

Гібридна агресія РФ

Як повідомляв УНІАН, впродовж останніх кількох тижнів над низкою країн Європи фіксуються невідомі дрони, які повʼязують з РФ

Невідомі дрони кружляли над базою Бундесверу. Безпілотники помітили над інноваційним центром, де випробовуються БПЛА наступного покоління.

Водночас Бельгія розслідує появу 15 таємничих дронів над своєю базою. Вони пролетіли над військовою базою Ельзенборн, неподалік кордону з Німеччиною.

Вас також можуть зацікавити новини: