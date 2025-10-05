Фахівець розповів, що це один з інвазійних видів птахів, які періодично прилітають з інших країн.

У Київській області помітили масовий приліт кедрівок з російської тайги. Це сталося через нестачу кормової бази.

Про це розповів "Телеграфу" орнітолог Василь Костюшин. Фахівець розповів, що це один з інвазійних видів птахів, які періодично прилітають з інших країн.

Фахівець пояснив, що кедрівка частково гніздиться на території Карпат і Полісся. Однак іноді восени та взимку ці птахи прилітають у значно більшій кількості й залишаються до весни. Тоді їх починають спостерігати одразу в багатьох регіонах країни - це, як зазначив Костюшин, свідчить про появу пернатих не з місцевих популяцій.

Причиною таких масових перельотів, за словами орнітолога, стають складні погодні умови у звичних місцях проживання птахів, наприклад, у тайгових зонах європейської частини Росії під час аномально суворих зим. Коли температура там різко знижується і бракує їжі, кедрівки змушені залишати свої території та"кочувати" далі на південь. Саме через те, що такі міграції не відбуваються щороку, їх називають інвазійними.

Костюшин зазначив, що під час таких періодів кедрівок можна побачити не лише у звичних для них районах Полісся та Карпат, а й, наприклад, у Київській області.

Довідка УНІАН. Горіхівка крапчаста або кедрівка - птах з роду горіхівок родини воронових. Має 10 підвидів. Забарвлена у темний коричнево-бурий колір з білими плямами. На кінці хвоста світла облямівка.

Веде осілий спосіб життя, здійснюючи лише місцеві кочівлі. Вправно стрибає по гілках хвойних дерев, а також підвішується до шишок, їсть, висячи на них. Цікавою біологічною особливістю горіхівки є масові неперіодичні міграції, викликані неврожаєм кормів. Живиться здебільшого насінням сибірської сосни, ялини та комахами, а також поїдає різні ягоди, іноді дрібних птахів і їх яйця, земноводних та рептилій. При запасанні кормів цей птах збирає горіхи в особливий мішечок, що знаходиться під язиком. У ньому виявляли по 50, 100 і навіть 120 кедрових горіхів.

Мешкає від Скандинавії і Альп до Камчатки, Курильських островів, Примор'я, Японії та Китаю. В Україні зустрічається здебільшого в Карпатах, у північних районах Полісся, трапляється також у Закарпатті. У деякі роки здійснює далекі міграції за межі гніздової області в степову зону, подекуди доходячи приморських районів Донецької області.

Як писав УНІАН, в Одеській області зафіксували рідкісну малу білу чаплю, яку екологи побачили неподалік села Гандрабури Ананьївської міської ради Подільського району. Птах швидко рухався по відкритому плесу місцевого ставка, в річищі річки Тилігул. Птах належить до перелітних і кочівних птахів. Поширений спорадично в Євразії та Африці, зимує у тропіках Африки й у Середземноморському басейні, а в Україні гніздиться в басейнах Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця та на морському узбережжі. Зимує у Придунайському регіоні та на Каркінітському півострові Криму.

