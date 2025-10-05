Пошкоджено понад 1000 вікон, школу, садочок і церкву. Комунальні служби усувають наслідки ворожої атаки.

В ніч на 5 жовтня Львів та область атакували 90 дронів та ракет, є дані про 5 загиблих. Про це заявив директор департаменту цивільного захисту Львівської ОВА Ігор Туз, передає "РБК-Україна"

Постраждали Львівський, та Стрийський райони, були влучання і в Дрогобицькому районі.

"На Львівську область прийшлось 78 БпЛА та 12 ракет... Низка об'єктів критичної інфраструктури постраждала, також постраждало багато багатоквартирних і інших будинків житлових, де проживають мирні люди,- розповів Туз.

Натомість мер Львова Андрій Садовий показав наслідки ударів по місту. За його словами, пошкоджено понад 1000 вікон, школу, садочок і церкву.

"Ситуація дуже складна... Біди дуже багато. Всім допоможемо", - зазначив Садовий.

Він анонсував засідання комісії з надзвичайних ситуацій. Буде прийнято рішення щодо компенсацій постраждалим. Наразі комунальні служби усувають наслідки атаки.

В ОВА уточнили, що кількість постраждалих внаслідок ударів по Львівщині зросла до 8. На цей час відомо про 4 жертв. Цілями росіян стали житлові будинки, лікарні, цивільні промислові об’єкти та обʼєкти газотранспортної інфраструктури.

Атака на Львівщину - головні новини

Цієї ночі Україна знову була під російською комбінованою атакою – більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Відомо про близько 10 людей, які постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло.

У ніч проти 5 жовтня РФ здійснила наймасованіший комбінований удар по Львівщині з початку війни. Внаслідок потрапляння ворожого об’єкта зруйновано житловий будинок у с. Лапаївка Львівського району. Зазначається, що на місці удару загинула родина з чотирьох осіб, серед яких — 15-річна дівчинка.

